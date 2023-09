Daniele Malvisi Quartet - Sipario su Jazz and Wine ad Arezzo

Si concluderà questa sera sulle terrazze di Casa Bruschi affacciate sulla Pieve, la decima edizione della rassegna "JazzandWine", ideata dalla Fondazione Ivan Bruschi, in collaborazione con l’Associazione Jazz On The Corner di Francesco Giustini.

L’ultimo concerto avrà come protagonista la musica del Daniele Malvisi Quartet che presenterà l’album "Io sono un albero". Si esibiranno con Daniele Malvisi sax tenore, Simone Basile alla chitarra, Francesco Pierotti al contrabbasso e Dario Rossi alla batteria. Daniele Malvisi, è uno dei sassofonisti più interessanti del panorama nazionale, ha collaborato con musicisti del calibro di Danilo Rea, William Parker, Paolo Fresu, Roberto Gatto, Hamid Drake e molti altri.

"Questa musica è dedicata a mio figlio Cesare e rappresenta la restituzione fisica dell’ispirazione che mi ha regalato in tanti momenti vissuti insieme - descrive così il progetto discografico che interpreterà alla Casa Museo Ivan Bruschi Daniele Malvisi - Il titolo del disco "Io sono un albero", è in realtà una breve poesia che lui scrisse diversi anni fa quando era ancora bambino e rappresenta perfettamente la modalità con la quale ho scritto questi brani.

La musica di questo repertorio pur evocando culture e mondi lontani tra di loro, è legata da un’idea compositiva omogenea che consente di riconoscersi nella propria identità mentre si viaggia senza sosta tra mondi e spazi lontani. Mi sento di definire questa raccolta di brani qualcosa che nasce cresce e si definisce in modo naturale, seguendo il ritmo naturale delle cose, come un albero, appunto".

Stasera a partire dalle ore 21.15, sulla terrazza della Casa MuseoIvan Bruschi di Corso Italia, la musica jazz sarà come sempre accompagnata dalla degustazione dei vini del territorio a cura dell’Associazione Italiana Sommelier delegazione di Arezzo e dell’Associazione Strada del Vino Terre di Arezzo.

I biglietti per la serata sono in vendita alla Casa Museo Ivan Bruschi al costo di 12 euro a persona, inclusa la prima degustazione e la visita al museo che sarà possibile effettuare anche nei giorni e nelle settimane successive al concerto.

