Dalle scuole ai giardini. Gli angeli del bello che puliscono la città

Partecipano sempre più attivamente alla vita della comunità gli Angeli del Bello di San Giovanni. L’associazione è legata al "progetto cittadini attivi", nato dallo slancio di un gruppo di persone che hanno a cuore la loro città e vogliono prendersene cura. Si tratta di cittadini di diversa estrazione per occupazione ed interessi, che hanno colto il sentimento di tanta gente pronta a creare occasioni di coesione sociale, cura del territorio e dei beni comuni. Molte le iniziative per migliorare il decoro urbano messe in campo in questi mesi, l’ultima delle quali risale alla fine di ottobre quando i volontari hanno partecipato alla commemorazione dei defunti, rendendo accogliente e pulito il cimitero cittadino, pronto per accogliere le centinaia di persone in visita ai propri cari.

Un folto gruppo di sangiovannesi si è preso cura dei corridoi e della cappella centrale togliendo polvere, deiezioni dei piccioni, liberando i tombini dalla terra e dai residui, risistemando fiori e facendo spazio alle piante ornamentali gentilmente donate dai cittadini che ci vedevano all’opera, a beneficio di tutta la collettività. Gli Angeli del Bello hanno inoltre aiutato alcune persone che avevano bisogno di assistenza nella cura delle tombe dei loro cari.

Ma sono tante altre le azioni messe in campo fin dalla costituzione dell’associazione. Sempre nel periodo di "Ognissanti", oltre 500 bambini hanno partecipato ai laboratori, animando il centro cittadino. Una giornata all’insegna del divertimento a cura delle associazioni sangiovannesi coordinate dal progetto cittadini attivi e con la collaborazione del Comune di San Giovanni e della pro loco. Hanno dato vita ad una festa ricca di proposte dedicate ai bambini, dai più piccoli fino ai più grandi e alle famiglie in occasione di Halloween. Il 7 e 8 ottobre scorsi, poi, insieme all’associazione nazionale Bersaglieri hanno portato avanti un’iniziativa a sostegno dell’associazione italiana sclerosi multipla. E poi il decoro della città, una delle mission dell’associazione. Lo scorso settembre un bel gruppo di volontari ha preso parte alla 31’ edizione di Puliamo il mondo, storica campagna di Legambiente. Prima dell’inizio della scuola, poi, gli Angeli del Bello hanno ripulito le aree adiacenti ai plessi sangiovannesi, affinché i bambini e i ragazzi trovassero tutto pulito per la ripresa dell’anno scolastico. Obiettivo, educare i ragazzi al rispetto dei beni comuni. Ma in questi anni tante sono state le "buone pratiche" dei cittadini attivi.Senza contare campagne di sensibilizzazione per la differenziazione dei rifiuti nei cassonetti.