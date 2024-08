Dalla giunta 140mila euro per la manutenzione straordinaria del complesso popolare di via Tortaia

Arezzo, 20 agosto 2024 – Deliberato oggi dalla Giunta l’utilizzo di 140.000 euro dalle risorse del bilancio del Comune di Arezzo per finanziare le opere di manutenzione straordinaria, congiuntamente con Arezzo Casa che interviene con ulteriori 40.000 euro, relative al complesso di via Tortaia, in particolare per il rifacimento e l'impermeabilizzazione del tetto.

“Un intervento urgente e improcrastinabile in considerazione dell’estremo deterioramento in cui versa la copertura derivante dalla vetustà e dalle tecniche edilizie degli anni ‘80 carenti di adeguati livelli qualitativi – spiega l’assessore Monica Manneschi.

– L’intervento si inquadra tra quelli destinati al sostegno della manutenzione del patrimonio ERP del Comune di Arezzo: i 140.000 euro ad esso destinati si aggiungono infatti ai 2 milioni di euro stanziati per l'intervento di via Montale e Tortaia, attualmente in corso di realizzazione. La politica amministrativa della giunta Ghinelli – continua Manneschi - ha dimostrato e sta dimostrando di porre la massima attenzione al patrimonio ERP e alle sue criticità, tra le prime da doversi risolvere con politiche attive sia di finanziamento sia di programmazione tramite la società Arezzo Casa.

Pur nella consapevolezza che non sia un percorso privo di ostacoli, aggravato dalla scarsa qualità costruttiva degli immobili in questione e da decenni di manutenzione inadeguata, questa amministrazione procederà comunque cercando di dare una sempre migliore risposta alla domanda abitativa del nostro territorio.

La proposta del nuovo contratto di servizio prevede inoltre per il Comune di Arezzo una stabilizzazione del contributo in conto capitale annuo di 140.000 euro a partire dal 2025, a dimostrazione della finalità che questa Giunta si è posta”.