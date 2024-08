Dalla fisarmonica al piano, i concerti. C’è il Terre d’Arezzo Music Festival

Con "Florence Acco Quartet", proseguono gli appuntamenti del Terre d’Arezzo Music Festival. Stasera sabato alle 21,15 appuntamento a Capolona, nel Sagrato della Chiesa di S. Michele Arcangelo a Castelluccio. Spazio al quartetto di Fisarmoniche nato nel settembre 2021 al conservatorio Cherubini di Firenze sotto la direzione del loro Maestro Ivano Battiston. Il loro scopo è quello di divulgare la letteratura fisarmonicistica d’insieme. I quattro fisarmonicisti, tutti diplomati nel medesimo conservatorio, sono vincitori di vari concorsi nazionali e internazionali e svolgono attività concertistica sia come solisti che come guppo. Il repertorio del quartetto comprende brani del periodo Barocco, musica da film, tango, oltre a musiche originali scritte appositamente per questa formazione. Il quartetto ha avuto modo di esibirsi numerose volte in sale da concerto e teatri nel territorio fiorentino. Tra le più recenti esibizioni che hanno riscosso grandissimo successo da parte del pubblico si annovera a livello Nazionale la partecipazione alla 31a Rassegna di Fisarmoniche tenutasi presso il Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso mentre in ambito Internazionale hanno recentemente concluso la tournée ungherese esibendosi in quattro concerti tutti Sold Out all’interno del "Pécs Harmonika Fesztivál" (Festival di Fisarmonica della città di Pécs) e in occasione della Festa Nazionale dell’Ungheria nella città di Rácalmás.

Il festival prosegue con l’"Omaggio a J.Brahms a Pergine Valdarno, presso Villa Ghezzi lunedì 2 settembre alle 21.15 con Luca Ranieri alla viola e Andrea Trovato al pianoforte. "Il suono del tempo" è il concerto in programma a Cavriglia, al Museo Mine di Castelnuovo martedì 3 settembre alle 21.15 con Lorenzo Parisi al violino e Giuseppe Maiorca, al pianoforte.