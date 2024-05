Dal parlamento al mercato. C’è Smeriglio L'eurodeputato Massimiliano Smeriglio ha incontrato i candidati alle elezioni amministrative di Terranuova e della lista Alleanza Verdi Sinistra di San Giovanni Valdarno per promuovere la collaborazione tra i comuni e l'Europa su progetti giovanili, ambientali e di inclusione. L'obiettivo è creare un canale diretto per sostenere iniziative come il distretto dell'economia circolare.