"Da qui a lì", torna oggi il Circo Espresso

Sottosopra scuola di circo contemporaneo di Arezzo invita il pubblico al Parco Alfieri in zona Tortaia per la seconda edizione di "Circo Espresso": oggi alle 17 in collaborazione con Bar Mengo 2.0 e con il contributo dell’Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo, sarà messe in scena uno spettacolo preceduto da laboratori per bambini e adulti. Oggi sarà la volta degli allievi della scuola di circo con la produzione dell’anno "Da qui a lì". Ed è proprio dai giovani dell’associazione che nasce Circo Espresso. La rassegna è coordinata dall’associazione e dalla sua direttrice artistica, Simona Serafini, ma sono i ragazzi a mettere le idee e ad organizzare le giornate. "Sono molto fiera del lavoro che abbiamo fatto durante questo anno con i nostri ragazzi e le famiglie. Vedere l’impegno che mettono ogni giorno in associazione è per noi linfa preziosa, proprio per questo fremiamo dalla voglia di mostrare tutto questo ad Arezzo e a coloro che verranno per Circo Espresso". Alle 17 laboratori di circo per bambini e adulti: tutti potranno giocare con attrezzi da circo e divertirsi insieme. Segue una pausa con musica e un rinfresco, per poi godersi lo spettacolo. L’evento è gratuito.