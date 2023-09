Da oggi i lavori in viale Giotto

Al via da oggi lavori di manutenzione ai marciapiedi di viale Giotto. Fino a venerdì 22, dalle 8.30 alle 18.30,

dal civico 65 alla rotatoria che incrocia via Raffaello Sanzio e via Benedetto da Maiano scattano il divieto di sosta e il senso unico alternato. Attenzione a domani, dalle 8.30 alle 14.30, quando è prevista la chiusura al transito

nel tratto che va dall’intersezione con via Tiziano-via Cimabue alla rotatoria. La parte non interdetta di viale Giotto sarà raggiungibile per i veicoli che percorrono via Benedetto da Maiano e via Simone Martini.