Da Intesa San Paolo 50 milioni ad Aboca

SANSEPOLCRO (Arezzo)

Finanziamento da 50 milioni di euro da Intesa Sanpaolo a Aboca, con Garanzia Futuro di Sace, per il piano di investimenti 2024-25. "Dobbiamo ringraziare Intesa Sanpaolo e Sace - dichiara Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca – questa operazione ci permette di sostenere con più forza il nostro sviluppo, con una visione che vede la tecnologia come strumento per una evoluzione capace di rispettare uomo e ambiente".

L’obiettivo è migliorare i processi di ricerca scientifica, produzione agricola e industriale oltre alla sostenibilità ambientale con attenzione allo sviluppo di nuove tecnologie, formazione e perfezionamento del business. Investimenti rivolti all’efficientamento della capacità produttiva, coinvolgendo in primis lo stabilimento di Pistrino, oltre a prevedere interventi It con l’introduzione dell’intelligenza artificiale e ulteriore digitalizzazione dei processi interni, insieme a investimenti immobiliari nel centro direzionale.

"Essere a fianco di Aboca testimonia l’impegno per una maggiore sostenibilità di realtà leader nel nostro Paese, come quelle coinvolte in questo investimento – commenta Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo – un percorso sostenuto grazie al nostro piano Il tuo futuro è la nostra impresa che conta un impegno di oltre 770 milioni di euro di finanziamenti Esg erogati dalla Banca in Toscana e Umbria, su un totale di 1,2 miliardi finanziati a settembre".

"Aboca condivide i valori di Sace e ha la sostenibilità nel suo Dna - sottolinea Massimiliano Marzapeni, senior relationship manager di Sace - e ha dimostrato di saper coniugare crescita economica, equità sociale e rispetto per l’ambiente".