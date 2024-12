Da Bizzarri a Papaleo. La stagione del Masaccio

Aprono Luca Bizzarri e Francesco Montanari, poi arrivano Maria Amelia Monti, Rocco Papaleo, Alessandro Bergonzoni, Federico Buffa. Sono questi solo alcuni dei protagonisti del cartellone del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Al via lunedì 13 gennaio la stagione che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. In scena grandi narratori, ironia, imprese sportive, commedia per una stagione ricca di temi e grandi attori. Si parte il 13 gennaio alle 21, come per tutti gli spettacoli, con Il medico dei Maiali per la regia di Davide Sacco con con Luca Bizzarri e Francesco Montanari. Le volpi con Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato è lo spettacolo sulla provincia italiana ele sue dinamiche di Lucia Franchi e Luca Ricci in programma venerdì 24 gennaio. La stagione prosegue lunedì 3 febbraio: al Masaccio arriva Maria Amelia Monti con Strappo alla regola di Edoardo Erba. Una commedia che tiene sospesi in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia, e va dritta al cuore, attraversando con leggerezza i nostri incubi peggiori. Il 20 febbraio, Federico Buffa farà rivivere agli spettatori le vicende della Nazionale di calcio vincitrice del Campionato del mondo 1982 quella di Paolo Rossi, Tardelli, Zoff e Bearzot, con il suo Italia Mundial. L’11 marzo è il momento di Alessandro Bergonzoni, sul palco del Masaccio con Arrivano i dunque. Avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca. Per l’ultimo appuntamento in stagione, il 12 aprile, Rocco Papaleo è il protagonista di Esercizi di libertà. La campagna abbonamenti andrà avanti fino al 13 gennaio al Museo delle Terre Nuove.

Angela Baldi