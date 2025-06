Da Arezzo al Casentino. Domani il Vespa Raduno

Da Arezzo al Casentino, in sella a una Vespa. La ventiquattresima edizione del raduno nazionale VespArezzo è in programma domani 2 giugno, rinnovando un appuntamento che riunirà centinaia di appassionati dall’Italia e dall’estero per condividere una giornata all’insegna dei motori e della scoperta del territorio. L’evento, organizzato dal Vespa Club Arezzo, prevede un itinerario panoramico tra borghi e paesaggi della provincia con l’obiettivo di valorizzare questo iconico mezzo come veicolo di libertà, divertimento, aggregazione, emozioni ed esperienze.

Una novità sarà rappresentata dal punto di ritrovo e di partenza del raduno che è eccezionalmente fissato nel piazzale dello stadio "Città di Arezzo" dove già dalle 15.00 di oggi sarà allestito uno stand per completare le iscrizioni e ritirare il kit dell’evento. Il giorno della Festa della Repubblica, invece, l’appuntamento è fissato a partire dalle 8.00 per la colazione, la benedizione e i saluti istituzionali, mentre alle 10.00 è previsto il via del giro turistico con la colorata carovana di Vespa di ogni modello e di ogni epoca che attraverserà la città di Arezzo per percorrere poi l’intero Casentino.

La meta del VespArezzo sarà infatti rappresentata dal suggestivo castello dei Conti Guidi di Romena, nel Comune di Pratovecchio Stia, dove sarà prevista una visita al maniero e un pranzo con lo street food di Billis. I partecipanti torneranno ad accendere i motori nel pomeriggio per il ritorno verso Arezzo dove il raduno sarà ulteriormente arricchito alle 18.00 da una suggestiva e simpatica sfilata nel centro storico all’interno delle iniziative del Dandy Days.

La giornata del VespArezzo terminerà poi, come tradizione, con le premiazioni dei vespisti e dei club presenti per darsi appuntamento al 2026 che sarà un anno di grandi festeggiamenti per il trentesimo anniversario del Vespa Club Arezzo e per la venticinquesima edizione del VespArezzo che tornerà nella consueta data del Primo Maggio.

"Il VespArezzo 2025 - commenta Roberto Sestini, presidente del Vespa Club Arezzo, - sarà un’edizione particolare per la data alternativa di lunedì 2 giugno e per la partenza dallo stadio, ma a rimanere invariato sarà lo spirito del raduno. Un raduno che unisce generazioni e passioni per continuare a vivere il fascino intramontabile della Vespa tra sorrisi, motori e bellezze paesaggistiche, in un’atmosfera festosa che rende unica ogni edizione tra nuovi incontri, amicizie rinnovate e ricordi da collezionare".