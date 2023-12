Curtolo fissa le tappe: "Sette giorni per formalizzare la proposta"

AREZZO

Dopo la delibera della Regione Toscana adesso partirà l’iter burocratico che di fatto formalizzerà l’accorpamento del Giovagnoli con un altro istituto di Sansepolcro. "Le prossime tappe vedranno la Provincia, dopo aver ricevuto la missiva della Regione, inviare a Sansepolcro la richiesta di far pervenire quanto prima una proposta per l’accorpamento dell’istituto Giovagnoli" spiega il provveditore Roberto Curtolo (nella foto). Con quale scuola? Tutti gli indizi puntano dritti sul "Città di Piero", ovvero il liceo scientifico, classico, linguistico, scienza applicate e scientifico lingue straniere. La proposta dovrà essere presentata entro e non oltre il 12 dicembre. Se ci saranno i pempi tecnici verrà successivamente convocata una conferenza di servizio in Provincia che poi, entro il 15 dicembre, trasmetterà alla Regione la decisione e quest’ultima il giorno seguente delibererà sugli accorpamenti degli istituti inseriti nella delibera di lunedì scorso.