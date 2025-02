Cupla incontra i rappresentanti della maggioranza in Consiglio regionale

Arezzo, 4 febbraio 2025 – Le novità previste dalla Legge di Bilancio, le nuove forme di assistenza promosse dalla Regione Toscana, ma anche il tema della non autosufficienza con le implicazioni che afferiscono al sistema di Rsa e Case famiglia, oltre ai problemi quotidiani che interessano tutti i pensionati.

Sono stati questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto questo lunedì 3 febbraio con i consiglieri regionali di maggioranza promosso dal Cupla. Cupla è l’organizzazione che coordina le associazioni Anap Confartigianato, Associazione Pensionati Cia, 50&Più Confcommercio, Federpensionati Coldiretti, Fipac Confesercenti, Cna Pensionati, Fnpa Casartigiani e per l’appunto Anpa, il sindacato pensionati di Confagricoltura, nella cui sede si è svolto l’incontro odierno.

Il presidente Angiolino Mancini ha accolto i consiglieri Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd in Consiglio regionale e Lucia De Robertis, per illustrare le istanze dell’organizzazione che in provincia di Arezzo rappresenta 23mila iscritti. Particolarmente a cuore dei pensionati sono argomenti come l’impatto del ddl 1241 in materia di abbattimento delle liste d’attesa, della non autosufficienza e del co-housing.

Nell’ambito della questione sanitaria, ovvero quella che suscita le maggiori attenzioni nel mondo dei pensionati, sia dal punto di vista della sostenibilità, sia da quello della organizzazione territoriale con la cronica carenza di personale.

Il presidente del Cupla Arezzo, Angiolino Mancini, ha condiviso con Ceccarelli e De Robertis l’opportunità di fissare un nuovo momento di confronto, prima dell’estate, per verificare la possibilità di ottenere delle risposte a stretto giro di posta dalla Regione