Cuochi e camerieri per ristorante e agriturismo

4 CUOCHI

Si ricercano quattro cuochi, con esperienza, per ristorante in agriturismo a Bucine per la preparazione, gestione e conservazione degli alimenti, impiattamento. Lavoro nel fine settimana, full time, con orario spezzato, a turni. Durata contratto: dal 25 marzo 2024 al 31 ottobre con possibilità di proroga. Preferibile conoscenza della lingua inglese, gestione del lavoro sotto stress, attitudine al lavoro di gruppo, creatività. Codice: AR-203862. Scadenza: 13 novembre.

5 CAMERIERI

Si ricercano cinque camerieri di sala per ristorante in agriturismo a Bucine. Lavoro nel fine settimana, full time, a turni, con orario spezzato. Durata contratto: dal 25 marzo 2024 al 31 ottobre con possibilità di rinnovo. Lingue: inglese. Conoscenze informatiche di base per utilizzo gestionale. Codice: AR-203867. Scadenza: 13 novembre.