Cuneo non fa sconti. Per Casalmaggiore ancora una sconfitta

Quarta sconfitta stagionale per la Trasportipesanti Casalmaggiore, che tra le mura amiche del Pala Radi di Cremona si è fatta schiacciare con un netto 3-0 dalla Honda Olivero San Bernardo Cuneo. Le piemontesi, già capaci di imporsi domenica scorsa su un altro campo lombardo come quello della Volley Bergamo 1991, hanno portato a casa un bis importante in ottica playoff, dimostrando sul campo di poter davvero ambire a un posto tra le prime otto.

La partita di fatto si è decisa nel primo set, conquistato ai vantaggi dalle ospiti, grazie anche alle schiacciate messe a segno da Anna Haak, sorella dell’opposto della Prosecco Doc Imoco Conegliano Isabelle. Il 26-24 è stato un duro colpo per capitan Elena Perinelli e compagne, che nel secondo parziale non sono neanche riuscite a rimanere in scia delle lanciatissime avversarie. A senso unico anche il terzo set con Cuneo che ha chiuso i conti cavalcando un’ottima Lena Strigot che ha chiuso da top scorer assoluta dell’incontro con 18 punti.

Cade anche la UYBA Busto che si arrende 3-1 in casa di Pinerolo in uno scontro salvezza. TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE-CUNEO 0-3 (24-26, 16-25, 19-25).

A.G.