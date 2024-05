Cronisti in classe, è festa. Il giorno delle premiazioni

È il giorno più atteso. Quello dei premi e dei vincitori. Il giorno più atteso, e non solo dai ragazzi protagonisti del Campionato di Giornalismo che quest’anno taglia il ventiduesimo traguardo. Perchè per tutti, compresa la nostra redazione, è stato un cammino lungo quasi un anno, con i mesi a scandire l’uscita di qualcosa come cento pagine pubblicate dal nostro quotidiano con la "firma" dei Cronisti in Classe. Redazioni vere e proprie che si sono cimentate nell’approfondimento di tematiche di attualità, spaziando dai problemi collegati all’inquinamento atmosferico, dagli effetti dei cambiamenti climatici alla tutela dell’ambiente.

Non solo: i ragazzi delle ventiquattro classi che hanno partecipato all’iniziativa de La Nazione, ben oltre cinquecento piccoli-grandi cronisti, hanno raccontato il valore della memoria, analizzando i tornanti della storia e i suoi "buchi neri", come l’orrore della guerra ricostruto attraverso le testimonianze dei nonni o dei bisnonni. I temi dell’integrazione e dell’accoglienza: prove sulle quali i ragazzi hanno lavorato con impegno. Oggi è il giorno dei premi e dei vincitori. Ma pure del batticuore e delle emozioni che accompagneranno la cerimonia nell’Aditorium dell’ospedale San Donato messo a disposizione con la consueta generosità dal direttore generale della Asl Antonio D’Urso.

Un salotto buono, per un eventoi buono, perchè il concorso trasforma gli studenti in squadre, abbatte ogni individualismo ed esalta il gruppo. Buono perché costringe ad aguzzare l’ingegno e soprattutto la creatività. Per mesi le pagine degli studenti delle scuole elementari e medie si sono alternate nello stesso fascicolo della cronaca. I cronisti in classe fianco a fianco con chi il cronista lo fa per lavoro. Un’avventura entusiasmamente che oggi arriva a compimento in un clima di festa. Gli studenti arriveranno da tutta la provincia accompagnati dagli insegnanti e dalla curiosità di scprire premi e classifiche. È il sale della competizione, quella sana che fa crescere, mette alla prova, arricchisce il bagaglio di esperienza di Cronisti in ermba ma con gli occhi già ben aperti su ciò che accade nel mondo, dal luogo più lontano al pianerottolo di casa. E in questa dimensione muovono i loro passi nella vita. E allora, tutti a fare festa per un traguardo raggiunto. Insieme.

Lucia Bigozzi