Croce Rossa day Bandiera a Palazzo Varchi

Da ieri, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa Italiana, e per tutta la settimana, sarà esposta in Palazzo Varchi la bandiera della Cri per testimoniare la vicinanza ai volontari sparsi in tutto il mondo, ma anche come segno di inestimabile riconoscenza al Corpo militare e alle infermiere volontarie per il grande lavoro svolto per la comunità durante la pandemia.

“Gli ultimi tre anni sono stati difficili, caratterizzati da eventi improvvisi che hanno stravolto le vite di milioni di persone – afferma il Sindaco - La pandemia, il conflitto in Ucraina, le alluvioni, l’emergenza climatica, ci hanno reso più consapevoli dell’importanza del mondo dei volontari e del terzo settore. Per questo motivo, con l’esposizione della bandiera della Cri,” in occasione della Giornata Mondiale, intendiamo condividere la campagna “poi ci siamo incontrati” in cui celebrare la scintilla che riaccende la speranza o la forza di credere di nuovo, malgrado le avversità, di potersi rialzare, di ricominciare anche da zero, lasciandosi guidare dall’impegno dei volontari. Anche la città di Montevarchi sarà sempre riconoscente alla Cri per quanto fatto per la nostra comunità. Abbiamo affrontato insieme mesi terribili a causa del Covid, riscoprendo attenzione e solidarietà verso chi ha avuto più bisogno. Uno sforzo enorme, portato avanti in collaborazione con tante associazioni che non dimenticheremo mai".