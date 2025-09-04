Cristina Ciuoli è la nuova direttrice dell’endocrinologia dell’ospedale di Arezzo

Arezzo, 3 settembre 2025 – È Cristina Ciuoli la nuova direttrice della UOSD Endocrinologia dell’ospedale di Arezzo. La dottoressa Ciuoli è stata nominata a seguito di selezione interna. La durata del suo incarico è di cinque anni.

La struttura operativa è stata attivata all’interno del Dipartimento di Medicina Interna e specialità mediche diretto dal dr. Massimo Alessandri e fa parte della rete di endocrinologia il cui responsabile è il dr. Marco Capezzone.

Ciuoli si è laureata nel 1989 in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Siena dove si è successivamente specializzata in Endocrinologia e malattie del ricambio. Fino al 1999 ha lavorato al reparto di Medicina Interna dell’Istituto Ospitaliero di Sospiro di Cremona per poi trasferirsi all’Azienda Ospedaliera Università delle Scotte di Siena dove ha prestato la sua attività di endocrinologa e dove nel gennaio 2022 ha ricoperto l’incarico di Referente della gestione e organizzazione dell’ambulatorio dedicato all’obesità occupandosi della gestione dell’ambulatorio multidisciplinare per il paziente sottoposto a chirurgia bariatrica.

Nel gennaio 2025 si è trasferita in Asl Toscana Sud Est. La dottoressa Ciuoli è esperta di farmaci per l’obesità ed è principal investigator e Sub-investigator in trials clinici multicentrici internazionali di farmaci registrati per la terapia dell'obesità e professore a contratto alla Scuola di Specializzazione di Endocrinologia e Malattie del Ricambio dell’Università degli Studi di Siena.

Fa parte della società italiana di obesità (SIO) che ha presieduto dal 2019 al 2023 ed è inoltre componente della Società Italiana di chirurgia bariatrica (SICOB).