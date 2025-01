“Cresciamo insieme”: ciclo di incontri dedicato ai poli 0-6 del comune di Cavriglia organizzato da Koinè

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Una vera full immersion nel mondo dell’educazione della prima infanzia quella che avrà inizio il 1° di febbraio con il primo dei tre incontri, tenuti dal Dott. Stefano Stagi, professore associato di pediatria dell’Università degli Studi di Firenze e operativo presso l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, voluti dalla cooperativa Koinè in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Gli incontri si svolgeranno presso il Teatro Comunale nei giorni 1° febbraio, 1° e 29 marzo dalle ore 10 e 30 alle 12 e le tematiche trattate saranno quelle fondamentali che interessano la crescita dei nostri piccoli e che suscitano l’attenzione dei genitori.

A partire dall’alimentazione e dalla prevenzione dell’eccesso ponderale, alle novità fra vaccini e farmaci, a tutte le domande relative ai dispositivi elettronici nella prima infanzia: per poter partecipare ai vari incontri sarà necessario iscriversi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGczk8UNrzBQ3slzt0zxRoT2LL2 Re6njEPhoOdFdkiwXWpBw/viewform

Un vero e proprio percorso di educazione alla salute e al benessere rivolto ai genitori e alle bambine e ai bambini che frequentano i Poli del Comune dal punto di vista medico, pedagogico e formativo, che coinvolgeranno anche l’Associazione LiberiLibri, il personale educativo dei nidi e delle scuole dell’infanzia, l’Istituto Comprensivo, la Misericordia di San Giovanni Valdarno e l’agenzia Etrusco di Monte San Savino.

Non si tratta, però, solo di questo: nel corso dei prossimi mesi assisteremo anche ad una sorta di apertura esperienziale dei tre Poli, per “leggere nel Polo”, “abitare il Polo” e “formarsi nel Polo”. Le parole chiave degli incontri sono: “Crescere!”, “Leggere!”, “Abitare!” e “Formarsi!”.

Sarà poi la volta delle letture animate tenute dall’Associazione LiberiLibri che si svolgeranno direttamente nei tre Poli comunali e di un incontro, rivolto ai genitori, in cui saranno invitati ad abitare il polo ed a provare le proposte educative che ogni giorni le loro bambine ed i loro bambini vivono.

In particolare, a chiusura dei tre incontri, è previsto un corso di formazione di primo soccorso pediatrico tenuto dall’Agenzia Formativa Etrusco in collaborazione con Misericordia di San Giovanni Valdarno, oltre all’inaugurazione delle postazioni di DAE pediatrico nei tre poli donate da Koinè.

Si tratta, nello specifico, di un percorso di “pedagogia della salute “non solo fisica e non solo legata alla salute intesa come “malattia”, ma piuttosto nella connotazione più ampia del termine stesso, inteso dunque come benessere.

Come spesso riportato nelle linee pedagogiche dello 0/6, difatti, si crea salute da un punto di vista fisico, cognitivo, emotivo, relazionale, in un contesto che coinvolge famiglia, nido, scuola, e servizi sanitari.

L’effetto di fondo che questo ciclo d’incontri deve avere sulle famiglie è la riflessione di quanto si sia fortunati nell’avere figlie/i iscritti nei Poli 0/6, sia per la costante attenzione che l’Amministrazione pone a questa fascia di età e alle loro famiglie, sia per come il personale dei poli si prende a cuore e ha cura del benessere di questa fascia di età e delle loro famiglie.

Questo perché, già da tempo, l’Amministrazione Comunale ha prestato particolare attenzione alle scuole del territorio comunale mettendo a punto un ambizioso progetto di restyling, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche per un investimento di oltre 10 milioni di euro.

In particolare, poi, per quanto riguarda la fascia di età 0/6, dall’anno scolastico 2022/2023 i nidi d’infanzia del comune e le scuole d’infanzia del Comprensivo “Dante Alighieri” sono diventate Poli per l’infanzia, grazie alla collaborazione e co-progettazione fra Nidi comunali, gestiti da ormai quasi trent’anni dalla cooperativa Koinè e Istituzione Scolastica, attraverso l’interazione e la valorizzazione di buone pratiche ed esperienze comuni, fondamentali per la crescita delle bambine e dei bambini.

“Siamo particolarmente orgogliosi di proporre, assieme a Koinè, questo ciclo di incontri che hanno la finalità di sensibilizzare le famiglie dei bimbi che frequentano i nostri Poli 0/6 sull’attività educativa svolta. Solo con la consapevolezza, difatti, si possono raggiungere, assieme, i traguardi più ambiziosi” – commentano il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni e l’Assessore con delega alla Pubblica Istruzione Paola Bonci.

“Cavriglia è un bel posto per lavorare e per promuovere comunità educanti. Così è sempre stato e così è anche in questa occasione. Le bambine e i bambini hanno diritti: sono cittadini di oggi. Meritano risposte sempre migliori e sempre più adatte alla loro crescita. E servizi di qualità meritano le famiglie. Questo territorio e questa amministrazione sono capaci di mettere insieme tutti i soggetti della sua comunità in funzione dei bambini.

Koinè è orgogliosa di continuare a far parte di questa comunità.” – queste le parole di Elena Gatteschi, Presidente della Cooperativa Koinè.