Cremona parte a mille e non si ferma più. Pesaro si arrende 96-69

Una Cremona spietata si divora Pesaro in una gara mai in discussione. Padroni di casa che toccano rapidamente il +26, colpo di reni definitivo nel quarto quarto quando la squadra marchigiana torna sotto di 11: 23-13 il parziale del quarto quarto. Prestazione pazzesca del grande ex Simone Zanotti, 17 punti e 9 rimbalzi, assolutamente immarcabile Wayne McCullough, 17 punti con tre triple. Lla Vanoli on questa vittoria, la quarta stagionale, pareggia il suo record e si porta in zona Final Eight di Coppa Italia.

A.L.M.