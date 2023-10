Covid, parte la corsa ai vaccini. Già 400 prenotati su mille posti

La campagna contro il virus parte col piede giusto. In provincia di Arezzo le prenotazioni sono state circa quattrocento su un totale di un migliaio di posti messi a disposizione (i cosiddetti slot) nella fase di avvi. Signfica che siamo di fronte ad una copertura del 40 per cento rispetto al totale. Una media in linea con le prenotazioni in corso in tutta la regione ma è di sicuro più alta di quella registrata nell’Area Vasta Centro, cioè Firenze. Se si guarda alle tre province comprese nella Asl Sud Est, il numero delle prenotazioni ad Arezzo è più alto di quelle messe a segno sia a Siena che soprattutto a Grosseto, grazie alla popolazione più numerosa e a una diversa sensibilità alla vaccinazione: non ci sono i dati delle province "cugine" ma il totale complessivo delle prenotazioni oscilla tra 750 e 800 su un totale di 2500 posti disponibili in tutta la Asl. Per i centri vaccinbali, l’unico dato che ad ora emerge, è che sono quasi duecento le prenotazioni su Arezzo città: per il resto nessuna conferma ma in linea con la prima storica vaccinazione, in testa dovrebbe esserci Montevarchi, più staccate Valdichiana, Casentino e Valtiberina.

A ben guardare, si tratta di un dato che in parte risente dell’aumento dei dati dei contagi ma al tempo stesso anche della mancanza di qualunque emergenza imminente: insomma, le risposte ci sono ma siamo ben lontani dalla corsa di altre stagioni che abbiamo attraversato.

L’ultimo report sull’avanzata del virus (il prossimo ci sarà domani) ha visto un aumento dei casi ad Arezzo del 17%, saliti a 231 la settimana scorsa. Un’escalation che ormai prosegue da settimane.

In ospedale ogni reparto è attrezzato con stanze isolate nel caso in cui si manifestino positività Covid di alcuni pazienti. Tuttavia, per ora, non si segnalano ricoveri specificatamente per Covid. Ad Arezzo la sede per la somministrazione dei vaccini ad aprile si è trasferita da via Cittadini a via Campo di Marte 25 e da ieri hanno cominciato ad accedere alle vaccinazioni le persone ad elevata fragilità, adulti o minori (da 6 mesi a 59 anni). Insieme al vaccino Covid, a chi è interessato, viene offerta anche la vaccinazione antinfluenzale. Ieri è iniziata anche la vaccinazione degli ospiti delle Rsa, ai quali, assieme al vaccino anti-virus, viene somministrato quello antinfluenzale ad alte dosi. Sono i medici di medicina generale ad occuparsene, assieme al personale della Asl.

Da giovedì (12 ottobre) parte la vaccinazione degli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture pubbliche e private. Ma vale anche per le donne in gravidanza e i caregiver dei soggetti fragili.

Inizierà invece lunedì (16 ottobre) la somministrazione da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e riguarderà tutti gli assistiti con almeno sessanta anni o che rientrano nell’elenco dei soggetti a cui il ministero ha raccomandato la vaccinazione: anche a loro sarà offerto vaccino antinfluenzale e vaccino contro il Covid.

Ecco le sedi degli altri centri vaccinali della provincia, oltre a quello aretino a Campo di Marte. A Bibbiena in via Colombaia 1; a Sansepolcro in via Santi di Tito; a Montevarchi all’ospedale della Gruccia e a Camucia, in via Capitini.