Cottarelli e le sfide dell’economia alla Fondazione Baracchi

Un nuovo grande appuntamento ospitato dalla Fondazione Baracchi. Domani lunedì 12 febbraio alle 21, Carlo Cottarelli sarà a Bibbiena. Il noto economista parlerà delle grandi sfide che ci attendono in economia, politica e comunicazione. Il professor Carlo Cottarelli, uno degli economisti italiani più noti a livello internazionale, è l’ospite del primo incontro 2024 della Fondazione Baracchi. L’appuntamento è in programma domani alle 21, presso la sede della Fondazione Baracchi, a Bibbiena in Via Bosco di Casina 12. Cottarelli, nel corso della conversazione pubblica col giornalista Massimo Orlandi, rappresenterà gli scenari attuali dell’economia, della finanza, della politica e della comunicazione e cercherà di anticipare le grandi "sfide che ci attendono" in questa fase caratterizzata da grandi tensioni internazionali, da forti criticità sociali ma anche da cambiamenti epocali, legati alla globalizzazione e alle nuove tecnologie. Nato a Cremona nel 1954, Carlo Cottarelli ha un curriculum di primissimo piano a livello internazionale in ambito economico e finanziario: è stato direttore del dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale, ha inoltre ricoperto il ruolo di commissario per la revisione della spesa pubblica in Italia e quello di direttore esecutivo al Fondo Monetario per Italia, Albania, Grecia, Malta, Portogallo e San Marino. Ha avuto inoltre vari incarichi universitari: è stato visiting professor presso l’università Bocconi e oggi ricopre il ruolo di direttore del Programma per l’educazione nelle Scienze Economiche e Sociali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel corso della XIX legislatura è stato eletto Senatore della Repubblica, incarico da cui si è dimesso nel maggio del 2023. Ha pubblicato numerosi articoli e libri su politiche fiscali, monetarie e di politica economica. Tra gli ultimi titoli, per Feltrinelli Editore: I sette peccati capitali dell’economia italiana (2018). Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, info 338-7299666.