"Così imparo a guidare i Jumbo". Studia in classe col simulatore

"Da grande guiderò gli aerei di linea". Asia era poco più che una bambina, ma con le idee già chiare su quel sogno da realizzare, iniziato sulla carezza dei racconti del bisnonno, aviatore nella prima guerra mondiale e proseguito sulle ali della passione del padre Maurizio, pure lui in aeronatica nel tempo del servizio di leva. "Fin da piccola mi ha trasmesso la passione di famiglia e mamma Stefania mi sostiene in questo percorso", spiega Asia, diciotto anni a gennaio ma con la grinta di una giovane donna che sa già dove vuole arrivare. Vive a San Giovanni, è una delle studentesse del Professionale Margaritone e frequenta il quarto anno dell’indirizzo aeronautico, una rarità a livello nazionale, un’eccellenza tutta aretina. Ha scelto scuola e indirizzo per una formazione che ora si arricchisce di una novità strategica che accresce il prestigio della scuola guidata dal preside Roberto Santi. "A giorni arriveranno due simulatori. Il primo è costruito per riprodurre i meccanismi di pilotaggio e la cabina di volo di un Jumbo, ovvero un Boeing 747. Il secondo simulatore è tarato sugli aerei ultraleggeri. In questo modo, gli studenti impiegheranno il tempo del laboratorio, imparando sul campo le tecniche e e discipline del nostro indirizzo", spiega Santi. Due i filoni principali del corso di studi: "conduzione", cioè come si guidano aerei civili e militari e "costruzione", di un velivolo.

Asia è entusiasta della sua scelta: "Mi piacciono molto le materie che affrontiamo dal terzo anno, ma anche il modo in cui i professori spiegano". E lo fanno, racconta la futura-pilota, in "un modo appassionante, come se anche loro volessero imparare una materia, nonostante la conoscano già". Anche questo è un plus, non scontato.

Coinvolgimento e condivisione: come quando si va in gita e "la scelta del luogo da scoprire e del programma la facciamo insieme. Abbiamo fatto una gita a Rivolto, in Friuli Venezia Giulia, alla base dove operano le Frecce Tricolori: è stato emozionante", ricorda Asia. Lei è una dei cento studenti del Professionale Margaritone che investono il loro futuro sull’indirizzo di specializzazione per la guida dei velivoli. Negli anni "sono già una ventina i piloti che hanno mosso i primi passi formativi nella nostra scuola e oggi conducono velivoli per le più grandi compagnie aeree", rivendica con una punta di orgoglio il preside dall’energia contagiosa. Alcuni sei "suoi" ragazzi lavorano negli aeroporti internazionali, da Vienna allo snodo di Malta. Non è un caso, perchè è alle viste "un progetto proprio con Malta che realizzeremo nel corso di questo anno scolastico: i nostri studenti vivranno un’esperienza all’interno dell’aeroporto per quindici giorni", annuncia Santi.

Asia si prepara alla nuova opportunità e nel frattempo fissa le tappe del suo cammino verso il cielo ma con i piedi ben piantati a terra: "Dopo il diploma ho davanti a me due strade: l’università con ingegneria aeronautica oppure l’opzione di trasferirmi all’estero per studiare e conseguire i brevetti necessari a pilotare gli arei civili". Lei studia molto, perchè "è il mio sogno più grande e non posso non essere brava in una scuola che ho

scelto. Il mio futuro dipende da me e voglio impegnarmi per realizzarlo". Studio e incursioni con i genitori negli aeroporti, nei viaggi con i genitori. Già, il viaggio: l’altra passione di Asia che va a braccetto con gli aerei da pilotare da un capo all’altro del mondo. Nei suoi piani quotidiani ci sono anche la ginnastica artistica e le gare con la squadra a livello regionale e nazionale. Ma il cuore di Asia batte per l’aereo, come fu un tempo per il bisnonno. E come sarà per lei, tra una manciata di anni.

Intanto c’è la scuola, l’avanguardia tecnologica del Professionale Margaritone, e a giorni, il debutto all’interno del simulatore del Jumbo. Asia costruisce il suo sogno. E il preside Santi mette sulla rampa di lancio i suoi studenti. Tutti pronti per spiccare il volo.