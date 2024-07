Cortonantiquaria si presenta. Diciotto espositori in mostra con uno sguardo al Futurismo

L’aeropittura futurista sarà il tema della mostra collaterale della 62esima edizione di Cortonantiquaria. Gli organizzatori hanno deciso di ospitare la mostra all’interno del centro convegni Sant’Agostino che tornerà anche ad essere la sede del percorso espositivo dedicato all’antiquariato.

Le porte si apriranno ufficialmente al pubblico il 24 agosto, mentre il 23 pomeriggio ci sarà il taglio del nastro alla presenza delle autorità.

Diciotto gli espositori presenti, provenienti da Italia e Spagna. Fra le opere presenti, tele e tavole, sculture, arazzi e argenterie, tappeti e complementi di arredo, spiccano diversi preziosi oggetti, fra cui un San Giovanni Battista di fine Quattrocento, oltre a un olio su tela ottimamente conservato che reca un Ecce Homo cinquecentesco; una Natività con Adorazione dei pastori della fine del Seicento, un San Rocco in legno policromo del primo Cinquecento.

La mostra è come sempre frutto del lavoro congiunto tra il Comune di Cortona e la società in house Cortona Sviluppo con il sostegno di Camera di Commercio, Banca Popolare di Cortona, Bonifiche Ferraresi, Studio Iureconsulti. Alla direzione artistica resta saldamente l’antiquario Furio Velona.

"Nella casa contemporanea è sempre più evidente la tendenza a inserire oggetti antichi che impreziosiscono il contesto e creano un dialogo fra tempi lontani", conferma lo stesso Velona. "A Cortonantiquaria quest’anno troviamo opere realizzate perfino nel Quattrocento, ma anche oggetti dell’Ottocento non necessariamente per tasche milionarie, capaci di trasformare la casa in un ambiente interessante e, perché no, anche improntato a quel gusto colto che gli architetti moderni tanto apprezzano".

Fra le iniziative collaterali l’annunciato spettacolo, il 1° settembre in Piazza Signorelli "Panariello VS Masini" in cui il cabarettista e il musicista si sfidano a colpi di battute e brani musicali. Come ogni anno ci sarà anche la serata dedicata al Premio Cortonantiquaria, conferito a una personalità legata alla città, particolarmente degna di nota.

A breve sarà svelato il nome del vincitore dell’edizione 2024.

"Negli anni recenti abbiamo voluto associare alla fiera antiquaria mostre sul Novecento – conferma Fabio Procacci direttore di Cortona Sviluppo- come anche quest’anno con la mostra sull’aeropittura futurista. Se Cortona è patria di grandi maestri antichi come Signorelli e Berrettini, lo è certamente anche dell’arte moderna con Gino Severini.

A questa duplice anima facciamo omaggio con la mostra collaterale".