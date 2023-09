Cortona, turismo: operatori internazionali in visita in città

Arezzo, 27 settembre 2023 – Una delegazione di «buyers» internazionali ha fatto tappa questa mattina a Cortona, l’iniziativa rientra nelle attività di «Toscana promozione turistica» e «Firenze convention bureau» che hanno chiesto di organizzare una data per la promozione del territorio cortonese e in particolare per il segmento collegato matrimoni.

Gli operatori sono stati accolti in sala consiliare dall’assessore al Turismo, Francesco Attesti e dalla consigliere delegato alle celebrazione di matrimoni del Comune, Isolina Forconi.

Dopo una breve presentazione delle opportunità offerte dal territorio, i «buyers» hanno ricevuto in omaggio la guida «In viaggio con Luca Signorelli nelle sue terre» e una bottiglia de «Il mosaico», la nuova etichetta di vino Syrah che il Comune di Cortona, grazie al Consorzio vini di Cortona, offre a tutti gli sposi che scelgono la città etrusca per la loro unione.

A presentare questa novità è stato il presidente del Consorzio Stefano Amerighi. La visita è proseguita per il resto della giornata grazie al programma organizzato dalla Dmc Val di Chiana Aretina in alcune realtà turistico-ricettive del Cortonese.

«A Cortona grazie ad un servizio di ‘destination manager’ vicino al territorio riusciamo a valorizzare le attività locali in modo efficace e mi riferisco in particolare a Cortona, ma anche a tutto l’Ambito turistico della Valdichiana - dichiara l’assessore al Turismo, Francesco Attesti - anche in questa stagione, grazie alle proposte culturali che abbiamo realizzato, da Gino Severini a Pietro Berrettini, fino alle celebrazioni di Luca Signorelli, la nostra città ha saputo offrire le sue più grandi perle.

A tutto questo contribuiscono le realtà economiche del territorio, le imprese, gli operatori e in particolare anche quelli del settore relativo ai matrimoni». «Ringrazio le attività che hanno aderito a questa giornata di promozione - dichiara Denyse Perathoner - ‘destination manager’ dell’Ambito - hanno così colto l’opportunità di avere 14 operatori turistici internazionali direttamente nella loro azienda, una modalità estremamente efficace per ottenere risultati che si affianca a quella delle grandi fiere di settore.

In questo modo facciamo conoscere le nostre eccellenze proprio sul posto». «Il settore dei matrimoni è un punto di forza dell’economia cortonese - dichiara Isolina Forconi, consigliere delegato - su questo fronte l’Amministrazione comunale ha rafforzato l’offerta di luoghi e spazi e adesso grazie all’iniziativa del Consorzio Doc Cortona, a tutti i visitatori che scelgono la nostra città per la loro unione offriamo una bottiglia che è la sintesi della produzione enologica di eccellenza, il nostro Syrah».