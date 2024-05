Cortona, tante idee per i centri estivi. Ecco la guida alle opportunità per i bambini

Arezzo, 30 maggio 2024 – Le vacanze estive si avvicinano per gli alunni cortonesi e l’Amministrazione comunale torna a proporre i centri estivi per proseguire con le attività ludiche e formative.

La cooperativa Polis propone «Stragiocando» dal primo al 19 luglio alle scuole primarie di Montecchio e Sodo, dalle 8 alle 16 per bambini e ragazzi da 6 e i 12 anni. La proposta si basa su gioco creatività, uscite settimanali anche in piscina, attività formative e spazio compiti per le vacanze.

Sempre la cooperativa Polis propone «Chicchi di grano» per il periodo 1-26 luglio alle scuole dell’infanzia di via Moneti e di via XXV Aprile. Le attività sono strutturate su cinque fasce di frequenza dalle ore 8 alle 16.

Possono partecipare bambini dai 3 ai 5/6 anni (ovvero coloro che frequentano fino all’ultimo anno della scuola dell’infanzia). «Chicchi di grano» quest’anno propone una formula in cui gli animali organizzano dei giochi olimpici tutti per loro. Per la seconda edizione dopo il debutto dello scorso anno, anche a Pergo sarà organizzato un centro estivo. Si tratta «Chicchi Green» dedicato ai bambini in età di scuola dell’infanzia.

Il tema di quest’anno è «In viaggio con Pollicino», gli incontri si terranno alla scuola dell’infanzia di Pergo dal primo al 26 luglio, dal lunedì al venerdì, con orario lungo 8-16 o corto senza pasto. Lo spirito di «Chicchi Green» si fonda su giochi, esplorazioni, atelier, creatività con materiali naturali di recupero, senza l’impiego di plastica.

Per informazioni e moduli di iscrizione di questi due centri estivi, rivolgersi agli uffici di Athena- Polis allo 0575678382 o scrivendo a [email protected] Per chi ama il nuoto, a partire dal primo luglio, tornano i centri estivi alla piscina comunale di Camucia. Le attività sono organizzate da Virtus Buonconvento, si svolgono dalle 8 alle 13 e sono destinate a bambini dai 6 ai 14 anni: si tratta di corsi di nuoto, attività sportive e laboratori creativi.

Per iscrizioni rivolgersi alla segreteria della piscina 0575953134 o email [email protected] Dal 17 al 21 giugno le cooperative Itinera e Aion Cultura propongono «Archeojunior - alla scoperta del mondo antico». Una formula per bambini dai 6 agli 11 anni a base di archeologia e divertimento al parco archeologico del Sodo dalle 9 alle 16. Per informazioni e iscrizioni (entro il 10 giugno) telefonare allo 0575630415 o scrivere un’email a [email protected]