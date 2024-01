Cortona, l’appello della Lega: "Compatti su un candidato". Manfreda e Carini se la giocano

e Luca Amodio

Centro destra unito alle prossime tornate amministrative. È quanto emerso nell’ultimo congresso Regionale della Lega che si è tenuto sabato scorso a Firenze. Tra i temi all’ordine del giorno proprio le imminenti comunali in lungo e in largo per la Toscana che, in alcune realtà come Cortona, sono tema acceso di dibattito. A cercare di tracciare una sintesi ci pensano le parole del segretario regionale Luca Baroncini. "A Cortona i rapporti con gli alleati sono ottimi e non ci saranno spaccature, ma saremo uniti nell’interesse supremo dei cortonesi, sulla base di progetti che possano migliorare la qualità della vita e sulla base di valori condivisi, che non intendiamo mettere da parte. A Cortona il centro destra unito vincerà. Di questo siamo certi.

Il progetto e l’unità della coalizione vengono prima di ogni altra considerazione e sono il faro delle scelte". Largo quindi anche per la Lega ad un nuovo candidato condiviso da tutto il centro destra che non sia però il sindaco uscente Luciano Meoni? Baroncini non lo dice apertamente, ma ad estrema sintesi delle sue parole conferma: "il sindaco uscente ha rotto con Fratelli D’Italia, che ha dichiarato che non lo riappoggerà. Il centro destra vuole stare unito, ognuno tiri le sue conclusioni". E così, dopo il no ufficiale di Fratelli D’Italia e quello meno formale di Forza Italia, viene meno anche l’ultima certezza politica del sindaco uscente Meoni. Proprio dalla Lega, per la quale non ha mai nascosto una sua personale simpatia, sperava in un ripensamento che non è arrivato. A questo punto, mentre Meoni, seppur in solitaria, vuole tentare il tutto per tutto anche a costo di candidarsi da solo, i partiti di centro destra dovranno rimboccarsi le maniche e stringere i tempi per trovare un candidato alternativo. Su quali nomi puntare? Baroncini ribadisce ancora che la Lega "è interessata a vincere e non necessariamente a esprimere un candidato". Nel toto nomi spicca un outsider. Si tratta di Renato Bircolotti, conosciuto mossiere e starter, nato a Castiglion Fiorentino, ma da ormai trent’anni residente nella città etrusca. Nei suoi confronti si sono fatti avanti alcuni esponenti locali della Lega cortonese. Il diretto interessato si sarebbe detto lusingato, apprezzando l’avance ma non è detto - posto che alla proposta informale ne segua una formale - che lo starter accetti di correre alle elezioni del giugno prossimo, visti i suoi numerosi impegni tra i palii e ippodromi dello stivale.

Tra i nomi che restano in ballo ci sono anche quelli di due politici di esperienza cortonesi. Il primo è quello del vicepresidente della provincia e presidente del consiglio comunale di Cortona Nicola Carini, oggi il nome più noto tra le fila del partito di Giorgia Meloni. L’altro nome papabile emerso in queste ultime settimane è quello di Teodoro Manfreda, attuale referente comunale di Forza Italia, da tempo sulla scena politica cortonese.