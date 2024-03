Cortona Comics. Il programma del concerto

CORTONA

Confermati i tre artisti che calcheranno il palcoscenico musicale del Cortona Comics. Come già annunciato su queste colonne, saranno Achille Lauro e Clara gli altri due artisti nel programma del concerto in programma il 30 maggio sul palco dello stadio "Santi Tiezzi", prima del "live" finale con Alfa (nella foto), primo protagonista annunciato dagli organizzatori la scorsa settimana. Ad aprire la serata sarà Clara, volto noto della serie tv "Mare fuori". Clara Soccini, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone "Diamanti grezzi", canterà dal vivo i brani del suo album d’esordio "Primo". A seguire sarà la volta di Achille Lauro che porterà sul palco il suo "Summer Fest. A Rave Before L’Iliade", uno spettacolo all’insegna dell’inclusività. L’artista è reduce del successo di "Ragazzi Madre-L’Iliade", il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera, oltre che del successo della sua "Stupidi Ragazzi", in testa alle classifiche. La conclusione della serata vedrà protagonista Alfa che porterà a Cortona una tappa del suo tour "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato".

L’organizzazione della manifestazione è a cura di Cortona Sviluppo con la collaborazione di Mengo Music Fest, nella stessa collaudata formula del 2023. Stessa formula anche per l’anteprima e l’"after-night" che vedrà protagonisti i deejay selezionati dall’associazione Cautha.

Il costo di ingresso è di 30 euro, i biglietti sono già acquistabili online su Ticketone, oppure recandosi a Cortona Sviluppo (via Guelfa 40-Cortona) o contattando l’associazione Cautha che collabora alla promozione dell’evento.

La.Lu.