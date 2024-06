Cortona Comics, 4mila ingressi alla seconda edizione

Arezzo, 3 giugno 2024 – Oltre 4 mila ingressi alla manifestazione, oltre settanta gli artisti e gli autori coinvolti nei due fine settimana, 30 i «talk» con presentazioni, ospitate, premiazioni, incontri e i progetti con le scuole del comprensorio, vero fiore all’occhiello di questa nuova edizione.

Numerose anche le interazioni con i post diffusi sui social, anche attraverso le dirette che hanno permesso di seguire a distanza gli incontri pubblici I giovani sono stati coinvolti a partire dalla presentazione di Alfa con gli studenti, i corsi per i bambini seguiti da Teresa Conte e Teresa Cherubini, per non parlare poi dello show di Pietro Ubaldi capace, come sempre, di coinvolgere giovani e piccini nelle sue scorribande linguistiche e «cartonesche».

Il capitolo premi, con lo Jac d’Oro dedicato al grande Benito Jacovitti a Fabio Celoni e con il premio Città di Cortona, assegnato a Carmine di Giandomenico, ha dato spessore a tutta la manifestazione, coinvolgendo tante persone presenti alle premiazioni.

Anche quest’anno la sala delle autoproduzioni è stata un’importante vetrina per giovani artisti e autori provenienti da tutto il Paese. Insieme alla mostra di Celoni, Cortona Comics ha proposto quella di Elena Casagrande, Carmine Di Giandomenico e Stefano Raffaele, a Palazzo Ferretti con «Italians do it better» e la rassegna al Maec con le copertine che hanno contraddistinto la storia di Topolino. Per tutta la durata di Cortona Comics, un’area di Sant’Agostino è stata dedicata al mercato dei fumetti e dei gadget e all’Area Games, con l’attivazione di più di 300 sessioni di gioco e tantissimi giocatori coinvolti.

Cortona Comics è stato organizzato da Cortona Sviluppo, società «in house» del Comune di Cortona e associazione il Minotauro con il sostegno di Coingas, Banca Popolare di Cortona, Selica, Conad negozio di Camucia e altre aziende e sponsor tecnici.