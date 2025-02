Corso di operatore socio-sanitario. Studenti del Varchi protagonisti

Arezzo, 11 febbraio 2025 – Si è svolta nei giorni scorsi, presso l'Istituto Superiore Benedetto Varchi di Montevarchi, scuola capofila degli istituti professionali della provincia di Arezzo per il corso di operatore socio sanitario, la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti coinvolti. Il corso è stato attivato con il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione fra ASL Toscana Sud Est e Ufficio Scolastico, con l'attiva partecipazione delle scuole coinvolte: IIS Luca Signorelli di Cortona, IIS Città di Sansepolcro, ISS Margaritone di Arezzo, IIS Benedetto Varchi di Montevarchi. Rappresenta un'opportunità particolarmente vantaggiosa per gli studenti dell'indirizzo professionale servizi per la sanità e l'assistenza sociale, in quanto consente di ottenere una molto qualifica ricercata nel mondo del lavoro, grazie alla quale alcuni hanno potuto rapidamente intraprendere l'attività professionale in strutture assistenziali e aziende sanitarie del territorio.

La cerimonia è stata presieduta dalla dirigente scolastica prof.ssa Chiara Casucci, che ha introdotto l'evento insieme al direttore del Centro Didattico Formativo e dei Corsi OSS, dott.ssa Patrizia Monaco. Erano presenti il ​​tutor formativo polo aziendale di formazione CDL infermieristico-Corso OSS, dott.ssa Alessandra Tofani; il dirigente delle professioni sanitarie - area infermieristica UOC Direzione, dott. Roberto Francini; il responsabile infermieristico territorio Valdarno, dott.ssa Barbara Falugiani; la referente per ASL Corsi OSS Istituto Varchi, infermiere coordinatore assistenza domiciliare Basso Valdarno, dott.ssa Laura Picchioni; il coordinatore infermieristico Out Sourcing, Referente Team Aid di PO, dott.ssa Serena Rossi; l'infermiere presso la Centrale Operativa Emergenza Sanitaria di Arezzo, dott. Damiano Valeriani. Hanno partecipazione poi la prof.ssa Peschierotti, responsabile di Plesso per l'indirizzo professionale, gli studenti ei docenti referenti per il Corso OSS degli istituti interessati. L'iniziativa quest'anno ha riguardato venticinque studenti della provincia. Il gruppo dell'indirizzo professionale B. Varchi è costituito da cinque ex alunni che hanno sostenuto l'Esame finale il 27 novembre 2024 ad Arezzo, presso il Polo Formativo della ASL Toscana Sud Est, dopo aver conseguito il diploma di stato ed effettuato il tirocinio sanitario, come previsto dal protocollo d'intesa, in vari reparti dell'Ospedale del Valdarno.

Il percorso triennale dell’indirizzo permette di acquisire questa qualifica aggiuntiva attraverso specifiche esperienze formative, sia teoriche sia laboratoriali, attuate da professionisti della ASL per le materie specializzanti e dai docenti interni per le discipline inerenti al corso: Igiene e cultura medico sanitaria, Psicologia generale e applicata, Metodologie operative, Diritto Economia e Tecnica amministrativa del settore socio-sanitario.