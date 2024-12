Corso di italiano alla scuola per l’infanzia

Una scuola dell’infanzia con record di bambini iscritti stranieri. E per loro tanti laboratori anche per potenziare subito la lingua straniera. Nella scuola dell’infanzia di Bibbiena Stazione il 50% degli iscritti proviene da contesti migratori e il 44% di questi è di immigrati di seconda generazione. Un’interculturalità valorizzata con nuovi laboratori didattici e creativi e anche nelle aule all’aria aperta. "La particolarità e la forza di questa scuola dell’infanzia è la multiculturalità - dice la dirigente Alessandra Mucci - curata e sostenuta anche attraverso numerosi laboratori. La composizione delle nostre sezioni è il futuro e noi stiamo preparando la società di domani attraverso una progettazione attenta all’interculturalità, con una didattica capace di leggere il presente e di immaginare il futuro. La nostra è una scuola inclusiva, oltre ad essere innovativa negli spazi spazi e nella didattica. Non dimentichiamo che l’obiettivo prioritario della scuola è la formazione della persona e del cittadino, un cittadino capace di interagire nella comunità e di costruire il proprio percorso di vita". C’è anche un progetto speciale per rafforzare le competenze linguistiche. "Per stimolare e rafforzare le competenze linguistiche - dice la referente Laura Ristori - le insegnanti hanno fatto una formazione di metafonologia e durante l’anno scolastico sono previste attività programmate rivolte ai bambini dell’ultimo anno con giochi linguistici, attività di sillabazione discriminazione di parole lunghe e corte, riconoscimento della sillaba iniziale e riconoscimento di suoni simili". La scuola dell’infanzia di Bibbiena Stazione ha diverse aree gioco e didattiche. Uno spazio con piante da frutto, messe a dimora ogni anno durante la Festa dell’Albero. C’è anche il laboratorio Edugreen, destinato agli orti didattici, un anfiteatro in legno per le lezioni all’aperto e l’area dei giochi.

So.Fa.