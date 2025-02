Corsi serali gratuiti. L’istituto Fossombroni avvia 4 nuovi percorsi

Quattro corsi serali gratuiti in amministrazione finanza e marketing, servizi sociosanitari, costruzioni, ambiente e territorio, e sistemi informativi aziendali. Sono offerti dall’Istituto Buonarroti Fossombroni. a tutto il territorio. Il 20% di attività viene svolta in Dad (didattica a distanza) per andare incontro alle esigenze di molti studenti lavoratori. I corsi serali, gratuiti, sono un’ottima possibilità per recuperare gli anni scolastici perduti o per chi ha scelto, in passato, di lasciare la scuola.