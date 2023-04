Corsi gratuiti per le imprese L’offerta di Confcommercio

C’è il ristorante che ha chiamato uno chef stellato per aggiornare i suoi cuochi sulle ultime tendenze nell’impiattamento, il locale che ha iscritto tutti i dipendenti a un corso di inglese, per aumentare la possibilità di parlare con i clienti stranieri; la gioielleria che invece li ha iscritti ad un corso su web e social media, per presenziare meglio la rete. Stanno aumentando anche in provincia di Firenze e Arezzo i corsi organizzati grazie a For.Te, il Fondo interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti delle aziende del terziario. "Segno di una sensibilità crescente degli imprenditori per l’aggiornamento, senza il quale si rischia di perdere il passo con il mercato – spiega il direttore dell’area formazione di Confcommercio Firenze-Arezzo Stefano Orlandi – For.Te offre corsi a catalogo oppure costruiti in base alle esigenze formative di una specifica azienda. In questo caso, possono svolgersi direttamente nel luogo di lavoro, così da agevolare impresa e lavoratori" spiega Orlandi. Unico obbligo per l’impresa: avere almeno 4 dipendenti e aderire al Fondo, semplicemente destinando ad esso la quota dello 0,30% dei contributi versati all’Inps (il cosiddetto contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria), che altrimenti andrebbe allo Stato.

Per avere tutte le informazioni necessarie all’attivazione dei corsi, è necessario contattare l’Agenzia Formativa Confcommercio Firenze-Arezzo telefonando allo 055 203691 o inviando una mail a: [email protected] conf commerciofiar.it.