Corsi gratuiti di nuoto e fitness in acqua con la Chimera Nuoto

Chimera Nuoto, nuoto neonatale

Arezzo, 10 marzo 2023 – Alla scoperta di nuoto e fitness in acqua con la Chimera Nuoto.

Da lunedì 13 marzo a giovedì 30 marzo, il Palazzetto del Nuoto di Arezzo ospiterà una serie di corsi gratuiti che scandiranno l’inizio della primavera e che permetteranno ad allievi di tutte le età di provare diverse discipline acquatiche.

Questa iniziativa è inserita nel novero delle attività promozionali proposte dalla società aretina per sviluppare capacità natatorie e sicurezza in acqua, prevedendo un programma strutturato su cicli di sei lezioni.

I primi appuntamenti al via dal 13 marzo saranno orientati al nuoto per bambini da quattro a sei anni, per ragazzi da sette a diciassette anni e per adulti da diciotto a cento anni che, divisi in gruppi omogenei a seconda della fascia d’età, saranno accompagnati in un percorso progressivo volto a insegnare i fondamenti della disciplina.

L’attività dei più piccoli sarà caratterizzata da percorsi motori-acquatici a carattere ludico in vasca piccola e dall’utilizzo della “didattica del bordo” nell’acqua più profonda della vasca media, permettendo di acquisire le basi per andare poi a nuotare nei quattro stili.

Da sabato 18 marzo a sabato 15 aprile, invece, ogni sabato sarà prevista una lezione gratuita di nuoto baby 0-3 anni con metodo Giletto dove il bambino scenderà in vasca direttamente con il genitore per vivere le prime esperienze acquatiche e per affrontare le prime fasi di un percorso che permetterà di “baby-nuotare”, apportando benefici psicofisici scientificamente comprovati.

Un parallelo ciclo di lezioni gratuite verrà previsto per il fitness in acqua, con allenamenti di Acqua Circuit al via dalle 19.30 di mercoledì 15 marzo e di Acqualta al via dalle 19.45 di venerdì 17 marzo che sfrutteranno vasche di diverse altezze per proporre divertenti attività di gruppo per uomini e per donne in cui allenare ogni parte del corpo.

Ogni appuntamento avrà una durata di quarantacinque minuti e, al tempo di musica, varierà per l’intensità, la tipologia degli esercizi e gli attrezzi utilizzati, con l’Acqua Circuit che si svilupperà tra un circuito tra più postazioni diversificate e l’Acqualta che sarà caratterizzato da esercizi in galleggiamento.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina facebook “Palazzetto del Nuoto - Centrosportchimera”, mentre per iscriversi ai corsi sarà necessario recarsi direttamente alla segreteria del Palazzetto del Nuoto o scrivere a [email protected]