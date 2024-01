Corse gratis in ospedale per gli over 65. Estra e taxi al servizio della terza età

Corse in taxi gratuite verso le strutture ospedaliere pubbliche di Arezzo. Le mette a disposizione Estra per i suoi clienti over 65. Una iniziativa sociale che nasce dall’accordo tra l’azienda fornitrice di luce e gas e la Cooperativa Taxi. Per ora saranno 200 le corse messe a disposizione dei clienti Estra che hanno compiuto il 65esimo anno d’età. A fine corsa sarà sufficiente mostrare la bolletta gas e luce o anche una foto di essa. "Il Comune di Arezzo – ha affermato l’assessore Alessandro Casi – condivide questa iniziativa che è di sostegno alla popolazione anziana e che valorizza una mobilità cittadina basata sui taxi. Grazie, quindi, ad Estra e alla Cooperativa taxi Arezzo". "Come taxisti volevamo realizzare un’iniziativa sociale insieme a Estra – ha ricordato il vice presidente, Pietro Fazzuoli. E le corse gratuite per gli ultrassessantacinquenni clienti Estra, centra questo obiettivo. Le corse saranno possibili da ogni località del comune di Arezzo verso una struttura sanitaria pubblica. Sarà sufficiente dimostrare di essere clienti dell’azienda". "Estra – ha concluso il presidente Francesco Macrì - continua a fare "rete" con i soggetti del territorio. La Cooperativa taxi di Arezzo è da anni un punto di riferimento dell’azienda per iniziative sociali. Anche quest’anno – come nel 2020 – i destinatari di questo nuovo progetto sono gli anziani e in modo particolare gli over 65 clienti di Estra. Non si tratta soltanto di incentivare l’uso del taxi invece del veicolo privato ma soprattutto di sostenere le persone anziane che sono quelle che maggiormente utilizzano le strutture ospedaliere e che più di altre hanno problemi per raggiungerle".