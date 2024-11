Coraggio, impegno e resilienza. Donne protagoniste allo Spina con le loro storie ed esperienze

di Laura Lucente

CASTIGLION FIORENTINO

L’eccellenza, il coraggio e la resilienza di figure femminili provenienti da tutto il mondo saliranno ancora una volta sul palcoscenico del teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. L’appuntamento questa sera è con la dodicesima edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna. Protagoniste della serata donne straordinarie che si sono distinte nei campi più disparati: arte, scienza, sport, imprenditoria e diritti umani, violenza e parità di genere. Il premio "Semplicemente Donna" sarà assegnato all’iberica Carmen Magallón, figura di riferimento negli studi sulle donne nella scienza e nel pacifismo, a Mareya Bashir, prima donna procuratrice generale in Afghanistan, alla transalpina Marie-José Lallart, che ha dedicato la sua vita ai bambini vulnerabili. Il riscatto attraverso lo sport e la musica sono rappresentati rispettivamente da Alessandra Marzari, presidentessa del Consorzio Vero Volley Monza e da Saule Kilaite, che ha fatto del virtuosismo a sette note uno stile inconfondibile. Benedetta Ferraro unisce imprenditoria e sociale, Sara Barsotti si occupa ai più alti livelli di vulcanologia e ambiente, mentre si annunciano dirompenti, in grado di scuotere e far riflettere, le storie di coraggio e riscossa di Ilde Terracciano e Alessandra Cuevas entrambe vittime di violenza . Si è imposta in un ambito tipicamente "maschile", Cristina Toteri prima donna saldatrice in Aprilia Racyng e si sono accreditate nei rispettivi campi di competenza, vale a dire la ricerca scientifica e il giornalismo, Flavia Bustreo e Monica D’Ascenzo.

Fabio Roia, Giudice e presidente del Tribunale di Milano, noto per il suo impegno nella lotta contro la violenza di genere, è "il personaggio uomo per i diritti umani", mentre un premio speciale è riservato a SOS Villaggi dei Bambini Trento. La cerimonia di premiazione prende il via alle ore 21 ed è affidata alla conduzione dei giornalisti Monica Peruzzi di Sky e Massimo Benedetti. Pima di salire sul palcoscenico stasera e anche l’indomani della premiazione, ci sarà, anche, il consueto momento di confronto con le scuole del territorio.

Le premiate incontreranno oltre duemila studenti di 17 istituti superiori e medie della provincia di Arezzo. Attraverso racconti e testimonianze, porteranno direttamente in aula storie di riscatto e impegno sociale, offrendo esempi concreti di valori come parità, rispetto e inclusione. Sarà un autentico momento di confronto e riflessione. Gli studenti che parteciperanno agli incontri avranno la possibilità di prendere parte al concorso di borse di studio "Giù le mani, il diritto di contare". La cerimonia di assegnazione, con dieci borse in palio, si terrà a maggio 2025.