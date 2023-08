Coppia vive sotto un ponte: “Il nostro sogno è una casa definitiva”

Arezzo, 29 agosto 2023 – Da due anni, raccontano, vivono sotto un ponte sul torrente Castro, in zona Marchionna, ad Arezzo. Sono una coppia di cinquantenni di origine straniera: Mark fa saltuariamente il boscaiolo, Svetlana, la sua compagna, badante di professione, al momento si arrangia ma non ha un lavoro fisso.

«Vorremmo una casa in via definitiva per tornare a sperare in qualcosa», spiega Mark. La storia della coppia è venuta alla ribalta dopo che alcuni passanti hanno notato il via vai sotto il ponte sul Castro - torrente che più volte, in passato, ha creato disagio in città esondando - dove hanno sistemato un letto, un tavolo e un armadio.

Il loro caso è noto ad istituzioni e associazioni di volontariato che assicurano essere più complesso di quanto sembri. La macchina della solidarietà è partita da tempo ma in base ai regolamenti non è possibile, spiegano dagli uffici comunali, trovare subito un alloggio definitivo per la coppia che, non avendo la residenza in città, non può partecipare alle graduatorie.

Possibile invece cercare soluzioni temporanee. Mark tuttavia non ci sta e vuole un futuro certo: «Cosi si sta male».