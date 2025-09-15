Coppa Italia velocità per il pilota valdarnese Alessandro Bossini

Arezzo, 15 settembre 2025 – Si è svolto a Cremona il Trofeo 1.000 sbk. Impegnato il pilota valdarnese Alessandro Bossini, impegnato sul circuito lombardo. Il weekend era iniziato con il piede giusto: nonostante la poca confidenza con la pista – dove aveva avuto occasione di effettuare soltanto due test – Bossini è riuscito sin da subito a trovare buone sensazioni. Venerdì ha chiuso la giornata in quarta posizione, mentre sabato nella qualifica 1 ha registrato il quinto tempo. Domenica mattina, grazie ai suggerimenti del team Skipperlab e ad alcune modifiche tecniche, il pilota è riuscito a strappare un brillante terzo tempo in qualifica 2, caricandosi in vista della gara del pomeriggio.

Bossini era fiducioso di poter recuperare punti preziosi persi nella tappa precedente di Misano, ma il clima nel paddock è improvvisamente cambiato a causa di un grave incidente avvenuto nella gara della Dunlop Cup 600 che si disputava a fine mattinata. Il pilota Gabriele Cottini è rimasto vittima di una caduta e, nonostante i soccorsi, è deceduto durante la corsa in ambulanza verso l’ospedale. Una notizia che ha gelato l’intero ambiente, gettando piloti e team in uno stato di profonda tristezza e tensione. [the_ad_group id="55"] Poiché il decesso non è avvenuto direttamente in pista e dopo diversi tentativi di rianimazione, la Federazione ha deciso di proseguire con il programma. Una scelta che ha inevitabilmente condizionato lo spirito con cui i piloti sono scesi in pista. «Eravamo tutti molto tesi e senza concentrazione – ha raccontato Bossini – nessuno riusciva a dare il massimo».

In queste condizioni difficili, il valdarnese ha comunque portato a termine la gara chiudendo in quinta posizione, in una manche che «sembrava non finire mai». Nonostante tutto, Bossini ha scalato la classifica generale risalendo al terzo posto assoluto. Sarà dunque l’ultima tappa, in programma a Vallelunga l’11 e 12 ottobre, a decidere il campionato: una lotta serrata che coinvolge i primi sette piloti della graduatoria, racchiusi in pochi punti. L’evento sarà trasmesso anche in diretta su CIV.tv.