Controlli epatite C Si parte da lunedì

Partirà lunedì il programma di screening gratuito sull’epatite C, per i nati tra il 1969 e il 1989. Dall’epatite C oggi si può guarire, per farlo però è necessario diagnosticarla in tempo: l’infezione infatti spesso decorre senza sintomi, ma col tempo può diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi e progressive che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato. Per questo la Regione Toscana ha lanciato il programma di screening, un’azione di prevenzione significativa per la tutela della salute. Da lunedì sarà quindi possibile effettuare lo screening nella sede della Croce Rossa, in via Raffaello Sanzio il giovedì dalle 17 alle 19 e in quello della Misericordia, in via Garibaldi, il lunedì dalle 9 alle 11, il martedì dalle 15 alle 18 e il mercoledì dalle 15 alle 19.