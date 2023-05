Controlli della polizia Scatta la prevenzione

MONTEVARCHI

Polizia di Stato di nuovo in azione nel territorio di Montevarchi per proseguire la serie di controlli straordinari che ormai da qualche tempo si svolgono soprattutto nel perimetro del centro storico ed assicurare alla cittadinanza una presenza visibile, costante e assidua. Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato montevarchino con l’ausilio dei loro colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze hanno passato al setaccio le zone sensibili della città e si sono concentrati sulle attività di repressione dei reati e di contrasto alla microcriminalità, con particolare riferimento ai furti in abitazione e negli esercizi commerciali. Una risposta concreta alle segnalazioni delle scorse settimane che avevano creato allarme sociale e accresciuto la percezione di insicurezza e disagio tra i residenti. Tanto che la stessa amministrazione comunale, sollecitata da commercianti e cittadini, aveva richiesto alle forze dell’ordine un giro di vite per scongiurare il ripetersi di simili fatti. I poliziotti hanno monitorato vie e piazze vicine alla stazione ferroviaria e a due passi dalla mandorla medievale, aree spesso scenario di episodi di spaccio o di liti degenerate in risse, ma hanno anche organizzato posti di blocco sulle strade di maggior transito, a cominciare dalla Regionale 69, controllando 17 veicoli e identificando 59 persone, 21 delle quali risultate positive nella banca dati delle Forze di Polizia.

Non sono mancate, infine, le verifiche di carattere amministrativo in tre esercizi pubblici del cuore cittadino, senza tuttavia riscontrare alcuna irregolarità. Non è certo la prima volta che l’abitato finisce sotto la lente di ingrandimento dei tutori della legge con servizi coordinati e interforze che hanno prodotto denunce e sanzioni amministrative.