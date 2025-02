Continua la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti ad Arezzo

Arezzo, 20 febbraio 2025 – Prosegue a pieno ritmo il progetto di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, portato avanti dall’amministrazione comunale in collaborazione con Sei Toscana.

Nelle zone di Scopetone, San Firenze, Palazzo del Pero, Rassinata, Bagnoro e Santa Firmina sarà introdotta dal 7 aprile la raccolta porta a porta. Le circa 2.000 utenze coinvolte potranno ritirare da martedì 4 marzo il proprio kit (sacchi, mastelli e materiale informativo) secondo un preciso calendario riportato nelle lettere informative in consegna in questi giorni.

Per illustrare il nuovo servizio e gli obiettivi della riorganizzazione sono in programma quattro incontri pubblici: i primi due si terranno mercoledì 5 marzo alle 18 o in alternativa alle 21 presso il centro di aggregazione sociale di Santa Firmina, gli altri lunedì 10 marzo, sempre alle 18 o alle 21, al centro di aggregazione sociale di Palazzo del Pero.