Consiglio del Chienni-ter. Quaoschi sarà il vice sindaco. Bigiarini al primo incarico

Si è tenuto ieri a Terranuova il primo Consiglio comunale del Chienni-ter. Nell’occasione è stata presentata pubblicamente la giunta comunale. Tra le conferme c’è Massimo Quaoschi, vicesindaco con deleghe a bilancio, finanze e patrimonio. Riconfermato anche Luca Trabucco, a cui restano urbanistica edilizia e ambiente, e Sara Grifoni, che si occuperà di istruzione, cultura e promozione del territorio. New entry Giulia Bigiarini, che ricoprirà l’incarico di assessore alle politiche sociali. Federico Tognazzi, già consigliere nel precedente mandato, seguirà manutenzioni, politiche energetiche, innovazione tecnologica, mobilità, caccia e pesca. Prima dell’inizio dei lavori, una commemorazione per Salvatore Conti Canalaro e Mario Malavisti, ex amministratori recentemente scomparsi. Il loro ricordo è stato affidato alle parole di Lorenzo Zirri e Federico Tognazzi. "C’è sempre emozione il primo giorno in cui si inizia una nuova avventura - ha spiegato Chienni - Per quanto io provenga da dieci anni di mandato amministrativo da sindaco, si sente sempre la responsabilità verso la propria comunità. Il nostro orizzonte vede come primo obiettivo quello della coesione sociale, che si manifesta nell’impegno dei cittadini verso gli altri nel mondo dell’associazionismo, ma anche nel mondo dell’impresa perché il lavoro è un elemento di dignità importantissimo". Dopo quindici anni, Mauro Di Ponte si trova per la prima volta tra i banchi dell’opposizione: "Terranuova Futura - ha affermato l’ex vicesindaco - nel rispetto dei ruoli, si metterà a disposizione di fronte a decisioni condivise per il bene del paese, ma saremo puntuali e attenti quando ci troveremo di fronte a scelte poco virtuose per la comunità". Con le dimissioni di Tognazzi e Bigiarini, entrano in aula i primi dei non eletti, Loriana Valoriani e Daniele Lapi. La seduta è stata fin da subito vibrante, con i cinque consiglieri di minoranza che si sono astenuti sul giuramento del sindaco. Poi le nubi si sono apparentemente diradate. È stato infatti raggiunto l’accordo istituzionale sulla presidenza dell’assise: Leonardo Ciarponi, capogruppo di maggioranza uscente, torna a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio comunale, mentre la vicepresidenza è andata a Sarbjit Kaur dell’opposizione, prima consigliera di origini indiane. Insieme per Terranuova ha inoltre eletto Mauro Bigazzi come capogruppo, con vice Francesca Poccetti. Leader della minoranza sarà Mauro Di Ponte, vicecapogruppo il 19enne Omar Ciabattini, consigliere più giovane della Toscana.