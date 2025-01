Conferenza sui fiumi per gli studenti dell’Istituto Varchi

Arezzo, 22 gennaio 2025 – Si è tenuta nei giorni scorsi presso la sala conferenze dell’IIS Benedetto Varchi una stimolante conferenza dal titolo "Viaggio intorno ai fiumi", tenuta dal dottor Federico Gasperini, direttore di Legambiente Toscana e noto biologo. L'evento ha rappresentato un'occasione unica per approfondire la complessa realtà dei fiumi toscani, intrecciando aspetti normativi, scientifici e di sostenibilità ambientale. Nel corso del suo intervento, il dottor Gasperini ha brillantemente delineato lo stato di salute dei corsi d'acqua nella regione, sottolineando le sfide attuali e le opportunità legate alla loro tutela. La conferenza ha affrontato temi fondamentali come l'impatto dell'inquinamento, le strategie di conservazione e il ruolo delle normative nazionali ed europee nella gestione delle risorse idriche. L'evento ha visto la partecipazione attiva degli studenti della classe 3C SC, impegnati nel progetto PCTO “Oro Blu", e della classe 4A SA, che sta approfondendo le biotecnologie bianche. Presenti anche numerosi altri studenti, attratti dall'importanza della tematica ambientale.

Il dibattito è stato vivace e ricco di spunti, grazie alle domande e agli interventi dei ragazzi, che hanno dimostrato un grande interesse verso la protezione dei fiumi come risorsa fondamentale. La conferenza si è conclusa con un approfondimento sulle prospettive occupazionali legate alla laurea in Scienze Biologiche, illustrato dal dottor Gasperini. Grazie alla sua esperienza professionale, il relatore ha offerto una panoramica sulle opportunità di carriera nel campo delle scienze ambientali, stimolando nei giovani l'entusiasmo verso percorsi di studio e professionali orientati alla sostenibilità. "Un evento, dunque, che ha saputo unire informazione, educazione e riflessione, confermando l'importanza della sensibilizzazione ambientale tra i più giovani. La scuola Varchi, con iniziative come questa, si dimostra ancora una volta un polo culturale attento alle tematiche del futuro", hanno concluso i vertici dell'istituto.