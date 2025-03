Conferenza-concerto con la soprano . Debora Beronesi

Ha preso il via il ciclo di conferenze ad ingresso gratuito organizzati dall’associazione Archeosofica sezione Valdarno con il patrocinio del comune di San Giovanni. Per tre sabati consecutivi l’appuntamento è alla sala La Nonziata. Evento finale domenica 4 maggio alla Pieve di San Giovanni Battista con il concerto di musica sacra dell’Accademia coro Santa Cecilia di Firenze. In programma appuntamenti per chi ama la musica e vuole comprenderne il suo vero potere: dalle frequenze che influenzano le emozioni al legame tra suono e spiritualità, fino alla magia della voce umana. Che il suono e la musica abbiano un’influenza su di noi è facilmente sperimentabile e gli studi scientifici dicono che già nel grembo materno siamo sensibili a stimolazioni sonore e musicali, e questa azione formativa, importante per lo sviluppo cognitivo, emotivo, relazionale dell’individuo, continua e si intensifica con la crescita. Sabato 29 marzo alle 17,30, la soprano Debora Beronesi protagonista di una brillante carriera internazionale, guiderà i partecipanti in un viaggio tra canto, anima e vibrazione, accompagnando la sua conferenza con esibizioni dal vivo che renderanno l’esperienza più intensa.