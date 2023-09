Confcommercio oltre la crisi: 5 milioni per le imprese di Valdarnocinque

VALDARNO

Cinque milioni di euro di plafond per gli associati di Confcommercio. L’iniziativa è di Banca Valdarno e punta a sostenere gli imprenditori con finanziamenti alle migliori condizioni di mercato, fornendo la liquidità necessaria a supportare investimenti. Nel corso della presentazione del progetto, che si è tenuta ieri mattina a San Giovanni, nella sede dell’istituto, il presidente Gianfranco Donato ha ricordato che questa operazione mette insieme due elementi costitutivi delle banche di comunità: il sostegno all’attività imprenditoriale delle piccole e medie imprese e la consolidata relazione con Confcommercio che ogni giorno svolge un’azione di supporto nei confronti degli imprenditori.

"Come Banca del Valdarno siamo da sempre impegnati nel supportare le imprese locali grazie al servizio di consulenza dei nostri gestori, presso le nostre filiali e direttamente in azienda – ha aggiunto il vicedirettore Generale Marco Dell’Oste – Un’azione che svolgiamo quotidianamente con l’intento di fornire un livello di personalizzazione tale da rispondere alle esigenze più svariate. Alla conferenza era presente anche il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni.

"Con l’unificazione delle sedi provinciali di Firenze e Arezzo, che da luglio 2022 costituiscono una sola realtà associativa aggregata, il Valdarno è diventato per noi il cuore e il baricentro di un territorio vasto e vitale, ricco di un tessuto imprenditoriale che ha voglia di crescere e innovarsi – ha detto – Ci fa quindi particolarmente piacere stringere una ulteriore alleanza con la Banca del Valdarno, soprattutto in un momento in cui le imprese, ancora indebitate per le conseguenze della pandemia, chiedono nuove risorse per affrontare il futuro, con piena certezza sulle condizioni di rilascio del credito". Fondata nel 1912, Banca Valdarno fa parte del Gruppo BCC Iccrea, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano.