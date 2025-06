Confartigianato webinar “60 Minuti di…Certificazioni. Come testimoniare l’approccio a qualità, ambiente e sicurezza”

Arezzo, 10 giugno 2025 – È in programma per Giovedì 12 Giugno alle 18 il nostro Webinar “60 Minuti di…Certificazioni. Come testimoniare l’approccio a qualità, ambiente e sicurezza” organizzato dal nostro team BCG, Sostenibilità e Finanza Agevolata.

Interverranno Antonio Adornetto (Amministratore Adgalia, Certifications Techical Expert), Giulia Tartagni, (Sustainability Advisor Confartigianato Imprese Arezzo e Valutatrice di Impatto certificata) e Stefano Peruzzi (Coordinatore Area Credito e Agevolazioni Confartigianato Imprese Arezzo).

Le imprese certificate in Italia continuano a crescere di anno in anno. Che siano di grandi, medie o piccole dimensioni, le aziende scelgono sempre più spesso di dotarsi di strumenti come le certificazioni, per organizzare e testimoniare il proprio approccio alla qualità, all’ambiente e alla sicurezza.

Ci sono molte tipologie di certificazioni: è possibile sceglierne una sulla base degli obiettivi che l’impresa si pone. All’interno del webinar offriremo una panoramica sulle certificazioni più diffuse e i vantaggi per l’impresa di certificarsi secondo standard di qualità, ambientali, di sicurezza informatica, di gestione energetica.

“Le certificazioni sono vere e proprie strade, percorribili da tutti i tipi di imprese, per ottimizzarne risorse e processi – spiega la nostra Giulia Tartagni – aiutano a rispondere in modo concreto e adeguato alle richieste di clienti industriali, ai requisiti di norme nazionali e internazionali, possono portare benefici reputazionali e le competenze per parlare in un linguaggio comune, all’interno delle catene del valore“.

Tra i temi del webinar sarà presentato anche un approfondimento su quale percorso intraprendere per ottenere gli standard più diffusi (9001, 14001, 5001, 27001), in crescita nel panorama italiano come confermano i dati. Queste tipologie di standard sono accessibili ad ogni tipo di impresa.

Condivideremo con i partecipanti tutte le modalità e i bandi a disposizione, per finanziare e supportare questi percorsi di certificazione. Il Webinar analizzerà inoltre le motivazioni per cui le certificazioni rappresentano validi strumenti attraverso cui concretizzare il proprio impegno nell’ambito della sostenibilità, paradigma sempre più strategico e centrale e richiesto dal mercato per entrare a far parte di certe catene del valore.