Confartigianato, appello agli studenti: "Le nostre imprese vi aspettano, il lavoro c’è"

L’anno scolastico parte domani e Confartigianato lancia un appello ai giovani studenti "Se volete lavorare, le nostre imprese vi aspettano". Cosi il presidente Maurizio Baldi e i Presidenti di categoria: "Dalle vostre scelte dipenderà la sopravvivenza del tessuto produttivo locale". "Mai come in questi anni si prospetta un futuro pieno di soddisfazioni lavorative per i giovani studenti". È con questo presupposto che il presidente di Confartigianato Imprese Arezzo Maurizio Baldi vuole augurare un buon inizio di anno scolastico. "Il mio abbraccio va a tutti i ragazzi e le ragazze che si apprestano ad iniziare l’anno scolastico", commenta Baldi.

"Per loro alla fine del percorso scolastico si apre un campo pieno di opportunità", aggiunge. "Viviamo un momento felice per l’occupazione nel nostro paese, ma dal lato delle imprese la difficoltà a reperire personale è davvero preoccupante. Per questo - aggiunge - è necessario stringere un patto tra gli studenti, le scuole e il mondo delle imprese", spiega Baldi. "Per questo motivo, mi rivolgo ai ragazzi chiedendogli uno sforzo di maturità nell’affrontare con impegno il percorso scolastico e nell’individuare i migliori ambiti professionalizzanti" aggiunge il presidente di Confartigianato. Appello che Baldi rivolge anche alAppello le scuole aretine affinché si dimostrino sempre più collaborative con il mondo dell’impresa del territorio. "Con molti istituti il dialogo è aperto e proficuo, è importante ribadire la nostra completa disponibilità e apertura a nuove collaborazioni nell’interesse delle nostre imprese e degli studenti", spiega Baldi. "Chiediamo ai ragazzi di aiutarci nella nuova sfida della transizione digitale e green".