Concorso UniSi per 2 collaboratori

L’università degli studi di Siena ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi eventualmente rinnovabili) e pieno, area collaboratori, settore amministrativo per le esigenze del centro universitario per la formazione insegnanti di Arezzo. Requisiti richiesti per la partecipazione: diploma di scuola secondaria di secondo grado. Scadenza: 14 febbraio.

La selezione dei candidati e delle candidate prevede una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli, secondo i criteri predeterminati dalla commissione. Per la prova scritta: conoscenze di base dello Statuto dell’Università degli Studi di Siena; conoscenza di base del Dpcm 4 agosto 2023 e della legislazione relativa all’accesso all’insegnamento; conoscenza di base del Regolamento Didattico dell’Università degli Studi di Siena.

La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare le conoscenze e le competenze sopra specificate e a verificare le capacità tecnico professionali del candidato, la maturità di pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche rilevanti per lo svolgimento delle attività proprie del posto messo a concorso.

In relazione al numero di domande pervenute, l’amministrazione si riserva la facoltà di prevedere una prova preselettiva che potrà essere affidata anche a società o ente esterno specializzata. La preselezione può essere svolta anche tramite quesiti a risposta multipla volti a rilevare le capacità logiche, l’attitudine alla soluzione di problemi, la comprensione di testi e la conoscenza delle materie.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma PICA.