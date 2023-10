Concorso letterario “Città di Montevarchi”. Sabato la premiazione

Arezzo, 05 ottobre 2023 – Si terrà sabato 7 ottobre, alle ore 9.30, all’Auditorium comunale, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Letterario "Città di Montevarchi" che ha ottenuto una grande riscontro con la partecipazione di oltre 150 autori, molti dei quali giovani talenti. L'iniziativa, promossa dal Prof. Marco Sterpos, uomo di lettere e punto di riferimento culturale della città essendo stato per tanti anni preside delle scuole, è nata due anni fa all'interno della Commissione Futura in omaggio alla tradizione culturale e letteraria di Montevarchi, in occasione degli 80 anni dal riconoscimento del titolo di “Città”.

La cerimonia sarà introdotta dalla Lectio Magistralis “A cosa serve la letteratura?” del Prof. emerito Bartolo Anglani dell’Università degli Studi di Bari. L'Amministrazione comunale ringrazia per l’impegno il Prof. Marco Sterpos, critico letterario e scrittore, il Presidente dell’Associazione il Giglio Blu di Firenze Enrico Taddei, Lia Bronzi critica letteraria e d’arte, ma anche la dirigente scolastica IC F. Petrarca Simona Chimentelli per l’attenzione all’iniziativa ricevuta dalla scuola del territorio. “Siamo giunti alla fine della seconda edizione di questo premio letterario -afferma il Sindaco - Un’opportunità in cui crediamo fermamente per diffondere l’arte della scrittura, soprattutto tra le nuove generazioni. Un modo per dare voce a tanti appassionati della scrittura, per coinvolgere i giovani in un momento storico in cui il loro interesse è più rivolto alle tecnologie e ai social offrendo invece nuovi stimoli e la possibilità di coltivare una passione. Il nostro obiettivo con questo concorso è di continuare a promuovere la cultura, con un riconoscimento concreto a chi ama scrivere. Anche per quest’anno si conferma il grande interesse in quanto le iscrizioni al concorso hanno varcato i nostri confini ottenendo un riscontro internazionale di cui andiamo fieri”

“La novità di questo anno – prosegue il Prof. Sterpos- è stata la qualità dei lavori presentati, in particolare nella sezione della saggistica dove la commissione si è trovata in forte difficoltà nella scelta dei finalisti. Questo significa, a mio giudizio, raggiungere il successo. Lo scopo del concorso che ho proposto all’attenzione del Sindaco è di ricordare le grandi tradizioni culturali della nostra città. Per quanto mi riguarda non sono nativo di questa città, ma ci vivo da 60 anni e fin da subito rimasi impressionato dalla vivacità culturale di Montevarchi che può vantare una tradizione che proviene da personaggi come Benedetto Varchi, Isidoro del Lungo, Francesco Mochi e da realtà come l’Accademia del Poggio. Il concorso vuole rendere omaggio e valorizzare questa storica tradizione” Il concorso ha riguardato opere edite che inedite, purché in lingua italiana, per le tre sezioni di poesia, narrativa, entrambi con speciale “sottosezione” rivolta ad autori con età massima di 25 anni, e saggistica. I primi classificati riceveranno sabato un premio di 200 euro, targa e litografia artistica.