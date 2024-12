Concerto per il Calcit in Pieve conl tenore Zambuto e il baritono Sari

Danza, lirica e musica in un grande "Concerto di Natale" che unirà artisti e associazioni della città di Arezzo in una mobilitazione solidale a favore del Calcit. L’appuntamento, organizzato in sinergia da Acli e Mcl, è fissato per le 21 di stasera nel suggestivo scenario della Pieve di Santa Maria Assunta in Corso Italia che ospiterà uno spettacolo dal forte impatto emotivo con un omaggio al genio creativo dei due compositori Il’ic Cajkovskij e Pietro Mascagni.

La serata ha trovato il sostegno di numerose aziende del territorio che hanno contribuito alla messa in scena di questa opera prenatalizia che offrirà anche un’occasione per raccogliere fondi da devolvere al servizio di cure domiciliari del Progetto Scudo che prevede interventi medici e infermieristici direttamente tra le mura di casa per far fronte ai bisogni assistenziali dei pazienti oncologici.

La prima parte della serata sarà dedicata al balletto con una fantasia da "Lo Schiaccianoci", un classico capolavoro del Natale con le musiche composte da Cajkovskij che accompagnerà gli spettatori in una magica e onirica atmosfera. A interpretare l’opera sarà la scuola di danza Carolina Basagni, con coreografie a cura di Fabrizio Betti.

L’evento proseguirà poi con un omaggio al repertorio di Mascagni tra cui spicca soprattutto la Messa di Gloria per soli, coro e orchestra che contribuì a far raggiungere celebrità mondiale al compositore livornese e che, con la direzione del Maestro Leonardo Rossi, vedrà la partecipazione del tenore Alfonso Zambuto, del baritono Andrea Sari (foto), del violino di Adamo Rossi e dell’Ensemble Filarmonico "Enea Brizzi".

Questo momento di lirica farà affidamento anche sulla presenza straordinaria dell’associazione corale Symphonia del Maestro Gaia Matteini, dell’Insieme Vocale Accordion del Maestro Paolo Santini e dell’Insieme Vocale Orophonia del Maestro Patrizio Paoli.

Per informcit: 328/7254025, [email protected].