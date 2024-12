Concerto in PIeve

Ancora poche ore alla fine del 2024 ma l’amministrazione di San Giovanni ha comunque messo in calendario, nell’ambito degli eventi per le festività natalizie, già per domani un imperdibile appuntamento per gli amanti della musica dal titolo: "Capodanno in Musica – tra l’Ottocento e Morricone". Il concerto, a cura di Giuseppe Tavanti e della Pro Loco di San Giovanni Valdarno, proporrà un affascinante viaggio musicale che attraversa i secoli, dal romanticismo dell’Ottocento fino ai temi cinematografici indimenticabili di Ennio Morricone. Un programma che unisce la tradizione classica con la potenza evocativa delle colonne sonore più celebri.

Vari gli artisti che si susseguiranno alle 17 nella suggestiva Pieve di San Giovanni Battista: Giuseppe Tavanti al pianoforte, Arcadio Baracchi al flauto, Luca Volpi al trombone, Angela Boninsegni, Rosita Vignoli e Giuseppe Baldesi ai clarinetti, e Simone Brusoni al saxofono. Ogni esecutore darà il proprio contributo unico alla creazione di un’atmosfera magica, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico in un inizio d’anno all’insegna della cultura e della musica.

"Iniziamo l’anno nuovo all’insegna della musica - dichiarano il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi - Dopo il divertimento sfrenato con gli Stranobakkano dove attenderemo la mezzanotte in piazza Cavour, alle 17 del primo gennaio assisteremo ad un concerto di qualità, raffinato leggero e godibile con musiche che spaziano dai grandi classici fino a note colonne sonore del cinema contemporaneo. Un sentito ringraziamento per l’impegno e la passione al professor Tavanti, ai musicisti che con lui collaborano alla Pro loco".

"Capodanno in Musica – le parole di Giuseppe Tavanti – è l’augurio per un anno felice, pieno di vita, emozioni, valori e sentimenti autentici: la musica ha la potenza di esprimere quello che le parole non dicono".